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Баскетбол

Участие Эмбиида в Матче всех звезд находится под вопросом

Звезда Филадельфии сомневается, что его здоровье позволить ему выступить в главном событии звездного уик-енда.
Сегодня, 19:22
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Минувшей ночью в рамках регулярного сезона НБА Филадельфия на своем паркете обыграла Кливленд 118:112.

После матча лидер 76-х Джоэл Эмбиид признался, что не знает, сможет ли он сыграть в предстоящем Матче всех звезд, который состоится в ночь на 20 февраля. Эмбиид был выбран игроком стартового состава.

"Я не уверен", — цитирует Эмбиида ESPN. "Я не здоров. Я не был здоров последние три недели или месяц. Я просто пытался дотянуть до перерыва на Матч всех звезд, не пропуская игр и всего такого".

"Но я чувствую, что достиг той точки, когда мне нужно следовать совету врача. Он сказал, что я должен был сидеть вне игры две недели, так что посмотрим, как пройдут следующие несколько дней".

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Участие Эмбиида в прошедшей игре было под вопросом из-за боли в левой ноге. В итоге 28-летний форвард набрал 29 очков, 14 подборов, 5 передач, 2 перехвата и блок-шот за 39 минут на паркете.

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