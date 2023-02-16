Конец эпохи: Кливленд выкупит контракт Лава

Кливленд завершает процесс выкупа контракта живой легенды клуба Кевина Лава, сообщает The Athletic.

Лав провел последние 9 сезонов своей 15-летней карьеры в НБА в Кавальерс, будучи частью чемпионского состава Кливленда 2016 года.

34-летний форвард был исключен из ротации Кавальерс в последние недели, что дало ему и организации возможность начать обсуждение потенциальной договоренности о выкупе, которая позволит ему найти новую команду.

Читай также: Михайлюк дебютировал за Шарлотт, установив рекорд сезона

Лав стал игроком Кавс летом 2014 года, вскоре после того, как ЛеБрон Джеймс вернулся в Кливленд. Джеймс лично позвонил Кевину и завербовал его, чтобы они организовали трио с Кайри Ирвингом. Лав — последний игрок чемпионской команды Кливленда 2016 года, который до сих пор находится в составе Кавс.

По словам источников, на баскетболиста всерьез претендует Майами, у которого есть свободное место в ростере. Хит также недавно искали на рынке бигмена, чью роль отыгрывает Лав. Во Флориде ожидают, что он станет сменщиком Бэма Адебайо.

В нынешнем сезоне Кевин Лав набирает в среднем 8.5 очка и 6.8 подбора, при 35,4% попаданий из-за дуги.