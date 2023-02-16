Михайлюк дебютировал за Шарлотт, установив рекорд сезона

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день работы окна обменов в НБА был сначала отправлен в Портленд, после чего Трейл Блейзерс обменяли баскетболиста в Шарлотт Хорнетс.

Вот и пора для Михайлюка дебютировать за новую команду. Он принял участие в домашнем матче против Сан-Антонио Сперс.

Статистика Святослава Михайлюка

Время на паркете : 24:52 минуты

: 24:52 минуты Очки : 12

: 12 Точные броски с игры/всего : 5/12

: 5/12 Точные 3-очковые/всего : 2/6

: 2/6 Подборы : 2 (1 на чужом щите)

: 2 (1 на чужом щите) Ассисты/перехваты/блоки : 0

: 0 Фолы : 1

: 1 Потери : 1

: 1 Рейтинг "+/-": +4

Свингмен провел всего 14-й матч в этом сезоне и показатель в 12 баллов его рекордный в нынешней кампании. Отметим, что половину своих трехочковых бросков Михайлюк выполнил с левого угла площадки, попав только однажды. Дебютные же очки на Шарлотт украинец набрал шикарным аллей-упом после наброски ЛаМело Болла.

Именно разыгрывающий стал главным героем матча, отметившись трипл-даблом. Шарлотт победил со счётом 120:110.