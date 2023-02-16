Михайлюк дебютировал за Шарлотт, установив рекорд сезона
Украинский защитник впервые сыграл новую команду.
Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день работы окна обменов в НБА был сначала отправлен в Портленд, после чего Трейл Блейзерс обменяли баскетболиста в Шарлотт Хорнетс.
Вот и пора для Михайлюка дебютировать за новую команду. Он принял участие в домашнем матче против Сан-Антонио Сперс.
Статистика Святослава Михайлюка
- Время на паркете: 24:52 минуты
- Очки: 12
- Точные броски с игры/всего: 5/12
- Точные 3-очковые/всего: 2/6
- Подборы: 2 (1 на чужом щите)
- Ассисты/перехваты/блоки: 0
- Фолы: 1
- Потери: 1
- Рейтинг "+/-": +4
Свингмен провел всего 14-й матч в этом сезоне и показатель в 12 баллов его рекордный в нынешней кампании. Отметим, что половину своих трехочковых бросков Михайлюк выполнил с левого угла площадки, попав только однажды. Дебютные же очки на Шарлотт украинец набрал шикарным аллей-упом после наброски ЛаМело Болла.
Именно разыгрывающий стал главным героем матча, отметившись трипл-даблом. Шарлотт победил со счётом 120:110.