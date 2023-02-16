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Баскетбол

Михайлюк дебютировал за Шарлотт, установив рекорд сезона

Украинский защитник впервые сыграл новую команду.
Сегодня, 05:07
Святослав Михайлюк / НБА
Святослав Михайлюк / НБА

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк в последний день работы окна обменов в НБА был сначала отправлен в Портленд, после чего Трейл Блейзерс обменяли баскетболиста в Шарлотт Хорнетс.

Вот и пора для Михайлюка дебютировать за новую команду. Он принял участие в домашнем матче против Сан-Антонио Сперс.

Статистика Святослава Михайлюка

  • Время на паркете: 24:52 минуты
  • Очки: 12
  • Точные броски с игры/всего: 5/12
  • Точные 3-очковые/всего: 2/6
  • Подборы: 2 (1 на чужом щите)
  • Ассисты/перехваты/блоки: 0
  • Фолы: 1
  • Потери: 1
  • Рейтинг "+/-": +4

Свингмен провел всего 14-й матч в этом сезоне и показатель в 12 баллов его рекордный в нынешней кампании. Отметим, что половину своих трехочковых бросков Михайлюк выполнил с левого угла площадки, попав только однажды. Дебютные же очки на Шарлотт украинец набрал шикарным аллей-упом после наброски ЛаМело Болла.

Именно разыгрывающий стал главным героем матча, отметившись трипл-даблом. Шарлотт победил со счётом 120:110.


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