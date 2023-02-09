Недолгая остановка в Портленде: Михайлюка обменяли второй раз за день
Дедлайн обменов НБА продолжает подтверждать статус одного из самых сумасшедших дней в сезоне.
Минувшей ночью Нью-Йорк отправил украинского снайпера Святослава Михайлюка в Портленд в пакете активов за Джоша Харта. Однако до Орегона он так и не доехал.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Михайлюк стал частью трехсторонней сделку между Трэйл Блэйзерс, Филадельфией и Шарлотт.
К сожалению, украинец не сыграет с Джоэлем Эмбиидом и Джеймсом Харденом - Святослав поехал в Шарлотт.
The Blazers are routing New York's Svi Mykhailiuk to Charlotte in the trade too, sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023
Портленд получил: Матисс Тайбулл.
Филадельфия получила: Джейлен МакДэниэлс.
Шарлотт получил: Святослав Михайлюк, несколько драфт-пиков второго раунда.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трейдами дедлайна НБА.