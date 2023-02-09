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Недолгая остановка в Портленде: Михайлюка обменяли второй раз за день

Теперь Святослав оказался в одной команде с ЛаМело Боллом и великим Мэйсоном Пламли.
Сегодня, 20:14
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

Дедлайн обменов НБА продолжает подтверждать статус одного из самых сумасшедших дней в сезоне.

Минувшей ночью Нью-Йорк отправил украинского снайпера Святослава Михайлюка в Портленд в пакете активов за Джоша Харта. Однако до Орегона он так и не доехал.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Михайлюк стал частью трехсторонней сделку между Трэйл Блэйзерс, Филадельфией и Шарлотт.

К сожалению, украинец не сыграет с Джоэлем Эмбиидом и Джеймсом Харденом - Святослав поехал в Шарлотт.

Портленд получил: Матисс Тайбулл.

Филадельфия получила: Джейлен МакДэниэлс.

Шарлотт получил: Святослав Михайлюк, несколько драфт-пиков второго раунда.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трейдами дедлайна НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Портленд Трэйл Блэйзерс Святослав Михайлюк Шарлотт Хорнетс

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