Недолгая остановка в Портленде: Михайлюка обменяли второй раз за день

Теперь Святослав оказался в одной команде с ЛаМело Боллом и великим Мэйсоном Пламли.

Дедлайн обменов НБА продолжает подтверждать статус одного из самых сумасшедших дней в сезоне.

Минувшей ночью Нью-Йорк отправил украинского снайпера Святослава Михайлюка в Портленд в пакете активов за Джоша Харта. Однако до Орегона он так и не доехал.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Михайлюк стал частью трехсторонней сделку между Трэйл Блэйзерс, Филадельфией и Шарлотт.

К сожалению, украинец не сыграет с Джоэлем Эмбиидом и Джеймсом Харденом - Святослав поехал в Шарлотт.

The Blazers are routing New York's Svi Mykhailiuk to Charlotte in the trade too, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2023

Портленд получил: Матисс Тайбулл.

Филадельфия получила: Джейлен МакДэниэлс.

Шарлотт получил: Святослав Михайлюк, несколько драфт-пиков второго раунда.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми трейдами дедлайна НБА.