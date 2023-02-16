НБА: Успешный дебют Михайлюка за Шарлотт, победы Бостона и Денвера

В среду, 15 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.

Шарлотт – Сан-Антонио 120:110 (32:32, 28:25, 33:29, 27:24)

Шарлотт: Болл (28 + 12 подборов + 10 передач), Вашингтон (22 + 10 подборов), Хэйворд (16), Уильямс (12 + 10 подборов + 4 блок-шота), Смит (10 + 9 передач) – старт; Михайлюк (12), Макгауэнс (11), Ричардс (6 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Тор (3).

Сан-Антонио: Брэнэм (23), К. Джонсон (21 + 8 подборов), Коллинз (14 + 12 подборов), Бэйтс-Диоп (12), Сохан (6) – старт; Макдермотт (17), Грэм (10), Бэсси (4 + 11 подборов), Барлоу (2), Уэсли (1).

Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк дебютировал за Шарлотт, провел на площадке 24 минуты 52 секунды, набрал рекордные в этом сезоне 12 очков и выполнил два подбора.

Индиана – Чикаго 117:113 (15:39, 27:19, 40:28, 35:27)

Индиана: Хилд (27), Несмит (21 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Халибертон (16 + 8 передач), Макконнелл (2 + 7 передач) – старт; Матурин (14), Дуарте (14), Нембард (4), Смит (2), Джексон (0), Нвора (0).

Чикаго: Лавин (35 + 11 подборов + 7 передач), Вучевич (19 + 7 подборов), Досунму (15), Уильямс (11), Карузо (5) – старт; Уайт (25), Драммонд (3 + 7 подборов), Терри (0).

Филадельфия – Кливленд 118:112 (38:24, 25:14, 24:32, 31:42)

Филадельфия: Эмбиид (29 + 14 подборов), Харден (19 + 12 передач), Мелтон (17), Харрис (13), Такер (10) – старт; Макси (16), Рид (5), Макдэниэлс (4), Милтон (3), Ньянг (2).

Кливленд: Митчелл (33), Гарлэнд (27 + 6 передач), Э. Мобли (23 + 9 подборов), Аллен (12 + 7 подборов), Окоро (5) – старт; Леверт (5), Грин (3), Стивенс (2), Нето (2), Уэйд (0).

Бостон – Детройт 127:109 (31:26, 35:25, 31:38, 30:20)

Бостон: Тейтум (38 + 9 подборов + 7 передач), Уайт (11 + 6 передач), Хорфорд (11 + 7 подборов), Смарт (9 + 7 подборов + 6 передач + 6 перехватов), Гриффин (9) – старт; Брогдон (25 + 6 передач), Г. Уильямс (9), Корнет (8), Хаузер (5), Дэвисон (2).

Детройт: Богданович (28), Айви (17), Стюарт (14), Хэйс (10 + 9 передач), Дюрен (2 + 8 подборов) – старт; Уайзмен (11), Диалло (10), Джозеф (8), Беркс (7), Умуде (2), Ливерс (0).

Атланта – Нью-Йорк 101:122 (21:37, 23:29, 32:25, 25:31)

Атланта: Хантер (20), Янг (19 + 11 передач), Капела (10 + 8 подборов), Коллинз (8), Мюррэй (6) – старт; Гриффин (12), Богданович (8), Оконгву (7), Фернанду (4), Мэтьюз (3), Крейчи (2), Бей (2), А. Холидэй (0), Джонсон (0).

Нью-Йорк: Брансон (28 + 9 подборов + 5 потерь), Рэндл (25 + 11 подборов), Барретт (17), Граймс (6), Симс (2) – старт; Куикли (14), Харт (13), Топпин (11), Хартенштайн (6 + 11 подборов), Макбрайд (0).

Бруклин – Майами 116:105 (26:25, 26:31, 31:24, 33:25)

Бруклин: Бриджес (45 + 8 подборов), К. Джонсон (18), Динуидди (9), Клэкстон (4 + 9 подборов), Финни-Смит (2) – старт; Томас (19), Харрис (9), О'Нил (8), Симмонс (2), Сет Карри (0).

Майами: Адебайо (24 + 13 подборов + 6 передач), Винсент (21), Струс (18), Калеб Мартин (13 + 7 подборов), Батлер (13 + 6 передач) – старт; Хайсмит (7), Д. Робинсон (6), Буей (3), О. Робинсон (0).

Оклахома-Сити – Хьюстон 133:96 (38:21, 38:33, 40:24, 17:18)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (29 + 6 передач), Дорт (15), Гидди (13 + 6 передач), Джейлен Уильямс (13), Джейлин Уильямс (8 + 16 подборов) – старт; Шарич (12), Робинсон-Эрл (9), Джо (7), Уиггинс (6), К. Уильямс (6), Уотерс (6), Оморуйи (5), Мэнн (4).

Хьюстон: Смит (15 + 9 подборов), Грин (14), Тэйт (11), Шенгюн (8 + 10 подборов), Мартин (4) – старт; Кристофер (10), Исон (10), Вашингтон (8), Дэйс (7), Камински (4), Хаджинс (3), Марьянович (2), Гаруба (0).

Мемфис – Юта 117:111 (38:24, 25:23, 25:33, 29:31)

Мемфис: Джарен Джексон (26 + 9 подборов + 5 перехватов + 4 блок-шота), Бэйн (24), Морэнт (20 + 8 подборов + 9 передач), Брукс (11), Кларк (8 + 10 подборов) – старт; Альдама (10), Кеннард (9), Кончар (6), Тиллман (3), Джонс (0).

Юта: Олиник (28 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Кларксон (20 + 9 подборов + 6 передач + 6 потерь), Агбаджи (17), Кесслер (10 + 14 подборов), Секстон (0) – старт; Хортон-Такер (15 + 7 подборов + 7 передач), Джонс (7), Фонтеккьо (7), Тоскано-Андерсон (7 + 10 подборов), Азубуйке (0).

Денвер – Даллас 118:109 (26:25, 35:19, 31:30, 26:35)

Денвер: Портер (22), Колдуэлл-Поуп (14), Йокич (14 + 13 подборов + 10 передач + 5 потерь), Чанчар (12), Б. Браун (10 + 6 передач) – старт; Грин (24), Смит (8), Брайант (8), К. Браун (6), Уайт (0), Уотсон (0).

Даллас: Дончич (37 + 9 передач), Пауэлл (8 + 10 подборов), Грин (6), Ниликина (4), Буллок (3) – старт; Вуд (17), Райт (11), Лоусон (10), Харди (8), Макги (5), Пинсон (0).

Лейкерс – Новый Орлеан 120:102 (38:25, 17:26, 34:24, 31:27)

Лейкерс: Дэвис (28 + 10 подборов), Расселл (21 + 7 передач), Джеймс (21 + 6 передач), Бизли (8), Вандербилт (6) – старт; Шредер (10), Браун (6), Ривз (5), Уокер (4), Бамба (4), Хатимура (4), Рид (3), Гэбриэл (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (25), Макколлум (22 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 11 подборов), Джонс (11), Мерфи (2) – старт; Эрнангомес (14 + 11 подборов), Ричардсон (8), Маршалл (3), Хэйс (2), Альварадо (2), Льюис (1), Сиброн (0).