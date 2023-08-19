Капитан сборной Украины получил тяжелую травму ноги

Подобная травма может вынудить игрока в его возрасте завершить карьеру.

Полуфинал плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 против Хорватии принес сразу несколько плохих новостей.

Помимо очевидной (Украина не попала на ОИ-2024), есть еще одна - капитан национальной сборной Вячеслав Кравцов по ходу матча получил тяжелую травму.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, предварительное обследование после поединка диагностировало у Кравцова разрыв ахиллова сухожилия.

В ближайшие дни 35-летний центровой пройдет более углубленное обследование, после чего станет известно, понадобится ли ему операция или нет.

На момент получения травмы Вячеслав Кравцов с 15-ю очками был самым результативным игроком сборной Украины.

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