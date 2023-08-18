Сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии, не сумев квалифицироваться на Олимпиаду
В пятницу, 18 августа, в рамках полуфинального поединка плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 сошлись сборные Хорватии и Украины.
Уже с первого периода хозяева стали показывать, кто главный на площадке, забрав первые десят минут в свою копилку 24:17.
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Далее наша команда смогла с минимальной разницей забрать вторую четверть, однако в третьей вновь повторился разгром 26:16.
Финальный период почти ничего не решал, так как сборная Украины сильно уступала хорватам в качестве, ввиду чего игра завершилась со счетом 85:70.
Пре-квалификация Олимпиады-2024
Хорватия - Украина - 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)
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