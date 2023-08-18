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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу уступила Хорватии, не сумев квалифицироваться на Олимпиаду

Наша команда вылетела на ранней стадии.
Сегодня, 18:47
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ

В пятницу, 18 августа, в рамках полуфинального поединка плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024 сошлись сборные Хорватии и Украины.

Уже с первого периода хозяева стали показывать, кто главный на площадке, забрав первые десят минут в свою копилку 24:17.

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Далее наша команда смогла с минимальной разницей забрать вторую четверть, однако в третьей вновь повторился разгром 26:16.

Финальный период почти ничего не решал, так как сборная Украины сильно уступала хорватам в качестве, ввиду чего игра завершилась со счетом 85:70.

Пре-квалификация Олимпиады-2024

Хорватия - Украина - 85:70 (24:17, 18:19, 26:16, 17:18)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по баскетболу олимпиада

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