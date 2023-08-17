Украинский клуб подписал американского баскетболиста

Американский баскетболист Стейси Томас официально стал игроком Старого Луцка.

Спортсмен ранее выступал лишь на студенческом уровне за команду Университета Луизианы.

Томас заключил свой первый профессиональный контракт.

В прошлом сезоне американец набирал в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 0,9 передачи.

Ранее сообщалось, что определился соперник Украины по полуфиналу плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024.

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