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Украинский клуб подписал американского баскетболиста

Томас заключил свой первый контракт.
Сегодня, 09:19
Стейси Томас / ФБУ
Стейси Томас / ФБУ

Американский баскетболист Стейси Томас официально стал игроком Старого Луцка.

Спортсмен ранее выступал лишь на студенческом уровне за команду Университета Луизианы.

Томас заключил свой первый профессиональный контракт.

В прошлом сезоне американец набирал в среднем 7,2 очка, 3,6 подбора и 0,9 передачи.

Ранее сообщалось, что определился соперник Украины по полуфиналу плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024.

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Источник: ФБУ

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