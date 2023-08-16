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Определился соперник Украины по полуфиналу плей-офф пре-квалификации Олимпиады-2024

Украинская сборная встретится со старыми знакомыми, с которыми она играла на Евробаскете-2022.
Сегодня, 20:07
Ивица Зубац / Getty Images
Ивица Зубац / Getty Images

Сборная Украины узнала имя соперника по полуфиналу плей-офф пре-квалификации Олимпийских игр 2024 года.

Так как команда Виталия Степановского заняла второе место в своей группе, в плей-офф он встретится с победителем квартета D, который определялся в третьем туре группового этапа 16 августа.

Выиграв все три встречи, первое место группы заняла сборная Хорватии, сообщает официальный сайт ФБУ. В последнем туре она обыграла Нидерланды 89:81 и гарантировала себе первую строчку.

В параллельном полуфинале сыграет сборная Турции, обыгравшая "желто-синих" в матче за первое место группы С. Ее соперник определится по итогу матча Бельгия - Швеция.

Полуфинальный матч между сборными Украины и Хорватии состоится в пятницу, 18 августа.

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