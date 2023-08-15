Украина уступила Турции и заняла второе место в группе пре-квалификации Олимпиады-2024

Во вторник, 15 августа, в Стамбуле состоялся третий матч группы С пре-квалификации Олимпиады-2024, в котором встретились сборные Украины и Турции.

Обе команды еще по итогам второго тура гарантировали себе место в плей-офф, а потому данный матч определял лишь то, кто займет первое место квартета, а кто - второе.

Украинская сборная не могла рассчитывать на Вячеслава Петрова, который травмировал голеностоп в первом матче против Болгарии.

Первая четверть прошла очень ровно, сборные набрали по 25 очков. Но на большой перерыв "желто-синие" пошли при отставании в 8 баллов, что сильно усложнило задачу победить в матче.

К сожалению, третья 10-минутка прошла в таком же стиле (еще +7 для турков), а потому вопрос о победителе практически был закрыт.

И несмотря на то, что украинская сборная сумела сделать рывок на старте четвертой четверти, это никак не помогло довести дело хотя бы до клатча - сборная Турции одержала победу, отправив Украину в плей-офф со второго места.

Лучшим игроком встречи стал турецкий представитель НБА Алперен Шенгюн (30 очков, 5 подборов). У "желто-синих" самым результативным игроком был Александр Мишула (14 очков).

Турция - Украина 85:72 (25:25, 24:16, 21:14, 15:17)

Турция: Шенгюн (30 + 5 подборов), Сипахи (11 + 6 передач), Юртсевен (11 + 15 подборов), Коркмаз (9), Улубай (8 + 3 подбора), Битим (8), Хазер (4 + 4 передачи), Шанли (2), Османи (2).

Украина: Мишула (14), Кравцов (10 + 6 подборов), Бобров (9 + 6 подборов), Войналович (9), Ковляр (9 + 5 подборов + 5 передач), Зотов (8), , Крутоус (7 + 6 передач), Пустовой (6).

Таким образом в плей-офф сборная Украины встретится с победителем группы D, которым с большой долей вероятности станет сборная Хорватии.

Матчи этого квартета пройдут в среду, 16 августа: хорваты сыграют с Нидерландами, а Бельгия встретится со Швецией.