Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024
Сборная Украины по баскетболу досрочно обеспечила себе место в полуфинале плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024.
Украинцы во втором матче группы обыграли Исландию (82:69), а выход в следующий раунд отбора был оформлен после победы Турции над Болгарией (104:66) в другом поединке квартета.
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Украинцы и турки одержали по две победы на групповом этапе, гарантировав себе первые два места и участие в плей-офф пре-квалификации.
Во вторник, 15 августа, Украина и Турция встретятся в заключительном матче квартета, но исход этого противостояния уже никак не повлияет на дальнейшее участие обеих сборных в турнире.
Для выхода в олимпийский квалификационный турнир нужно выиграть плей-офф пре-квалификации, стартующий с полуфинала.
Ранее сообщалось, что сборная Украины получила соперников в отборе к Евробаскету-2025.
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