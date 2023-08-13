Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024

Украинцы и турки гарантировали себе первых два места в отборочной группе.

Сборная Украины по баскетболу досрочно обеспечила себе место в полуфинале плей-офф пре-квалификации на Олимпиаду-2024.

Украинцы во втором матче группы обыграли Исландию (82:69), а выход в следующий раунд отбора был оформлен после победы Турции над Болгарией (104:66) в другом поединке квартета.

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Украинцы и турки одержали по две победы на групповом этапе, гарантировав себе первые два места и участие в плей-офф пре-квалификации.

Во вторник, 15 августа, Украина и Турция встретятся в заключительном матче квартета, но исход этого противостояния уже никак не повлияет на дальнейшее участие обеих сборных в турнире.

Источник: FIBA

Для выхода в олимпийский квалификационный турнир нужно выиграть плей-офф пре-квалификации, стартующий с полуфинала.

Ранее сообщалось, что сборная Украины получила соперников в отборе к Евробаскету-2025.

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