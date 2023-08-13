Украина победила Исландию в рамках пре-квалификации на ОИ-2024

В рамках второго тура пре-квалификации на ОИ-2024 сборная Украины по баскетболу встретилась с Исландией.

В отличии от матча против Болгарии, в этот раз коллектив Виталия Степановского действовал более уверенно на протяжении всего матча и до овертайма дело не дошло.

Наша национальная команда добыла победу со счетом 82:69, проиграв по отдельности лишь первую и последнюю чверть с небольшим отставанием.

Как и в прошлом поединке, лучшим игроком стал Александр Ковляр, набравший в этот раз 22 очка.

Украина - Исландия 82:69 (17:18, 26:16, 23:16, 16:19)