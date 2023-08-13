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Баскетбол

Украина победила Исландию в рамках пре-квалификации на ОИ-2024

"Желто-голубые" добыли вторую победу.
Сегодня, 19:52
ФБУ/fbu.ua
ФБУ/fbu.ua

В рамках второго тура пре-квалификации на ОИ-2024 сборная Украины по баскетболу встретилась с Исландией.

В отличии от матча против Болгарии, в этот раз коллектив Виталия Степановского действовал более уверенно на протяжении всего матча и до овертайма дело не дошло.

Наша национальная команда добыла победу со счетом 82:69, проиграв по отдельности лишь первую и последнюю чверть с небольшим отставанием.

Как и в прошлом поединке, лучшим игроком стал Александр Ковляр, набравший в этот раз 22 очка.

Украина - Исландия 82:69 (17:18, 26:16, 23:16, 16:19)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина олимпийские игры

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