iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Украина вырвала победу над Болгарией в рамках пре-квалификации на ОИ-2024

Подопечные Виталия Степановского сами себе создали большие проблемы
Сегодня, 19:12
Сборная Украины
Сборная Украины

В рамках старта пре-квалификации на Олимпийские Игры-2024 в Париже Украина сыграла с Болгарией.

Коллектив Виталия Степановского доминировал на протяжении первой чверти матча, однако, во всех остальных не противопоставил ничего сопернику.

"Желто-голубые", в итоге, лишь в концовке четвертой чверти оклемались и перевели игру в овертайм, где вырвали победу.

Лучшим игроком в составе нашей команды стал Александр Ковляр, набравший 25 очков

Украина - Болгария 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20,12:3)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина болгария

Статьи по теме

УПЛ: Колос обыграл Верес, Полесье уступило Руху УПЛ: Колос обыграл Верес, Полесье уступило Руху
Ястремская победила в финале турнира в Польше Ястремская победила в финале турнира в Польше
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
Участник еврокубков подписал украинского хавбека Участник еврокубков подписал украинского хавбека
Помочь журналистам

Видео

Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии
Роналду могут арестовать из-за нарушения законов Саудовской Аравии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол19:37
Довбик забил первый гол за Жирону в дебютном матче
Европа19:29
Ла Лига обратилась с жалобой на ПСЖ в Еврокомиссию
Украина19:22
УПЛ: Колос обыграл Верес, Полесье уступило Руху
Сборные19:12
Украина вырвала победу над Болгарией в рамках пре-квалификации на ОИ-2024
Футбол19:09
Эвертон без Миколенко проиграл Фулхэму
Украина19:00
Полесье неожиданно уступило Руху на последних минутах
Футбол19:00
Борнмут с Забарным сыграл вничью против Вест Хэма
Украина18:55
Колос добыл уверенную победу над Вересом
Футбол18:39
Хави высказался о трансферах Барселоны
Европа18:23
Стали известны условия перехода Кепы в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK