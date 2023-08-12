Украина вырвала победу над Болгарией в рамках пре-квалификации на ОИ-2024

Подопечные Виталия Степановского сами себе создали большие проблемы

В рамках старта пре-квалификации на Олимпийские Игры-2024 в Париже Украина сыграла с Болгарией.

Коллектив Виталия Степановского доминировал на протяжении первой чверти матча, однако, во всех остальных не противопоставил ничего сопернику.

"Желто-голубые", в итоге, лишь в концовке четвертой чверти оклемались и перевели игру в овертайм, где вырвали победу.

Лучшим игроком в составе нашей команды стал Александр Ковляр, набравший 25 очков

Украина - Болгария 80:71 (27:10, 13:19, 15:19, 13:20,12:3)