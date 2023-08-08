Сборная Украины получила соперников в отборе к Евробаскету-2025

Первые матчи квалификации чемпионата Европы будут сыграны в феврале 2024 года.

Мужская сборная Украины по баскетболу получила соперников в квалификации чемпионата Европы 2025 года.

По итогам жеребьевки, которая состоялась во вторник, 8 августа, в Мюнхене, украинская национальная команда попала в группу А, где ей будут противостоять Португалия, Словения и Израиль.

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Евробаскет-2025. Квалификация

Группа А

Украина

Португалия

Словения

Израиль

Календарь матчей будет сформирован в ближайшее время.

Источник: FIBA

Квалификация Евробаскета-2025 пройдет во время трех окон: 19-27 февраля 2024 года, 18-26 ноября 2024 года и 17-25 февраля 2025 года. Каждая сборная проведет два матча в каждом окне.

Три сборные, которые займут самые высокие места в каждой группе, за исключением групп, в которые входят сохозяева чемпионата Европы (Кипр, Финляндия, Польша и Латвия), выйдут в финальный раунд.

В группах, в состав которых будут входить страны-хозяева, право на участие в Евробаскете получат хозяин и две другие команды, занявшие самые высокие места.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины порвал крестообразную связку колена.

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