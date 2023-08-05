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Баскетбол

Сборная Украины по баскетболу обыграла Израиль в товарищеском матче

Наша национальная команда не без проблем справилась с оппонентом.
Сегодня, 20:43
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу / ФБУ/fbu.ua

В рамках товарищеского матча перед пре-квалификацеий на Олимпийские Игры сборная Украины встретилась с Израилем.

Наша национальная команда добыла победу над соперником со счетом 75:69, выиграв все четверти кроме последней, которая завершилась вничью.

Самым результативным в составе Украины стал Александр Ковляр, набравший 16 очок, отдав 5 передач и сделав 3 подбора.

Следующий контрольный матч против Нидерландов состоится 7 августа. В группе пре-квалификации команда Виталия Степановского сыграет с Турцией, Болгарией и Исландией.

Украина - Израиль - 75:69 (17:14, 20:18, 25:24, 13:13)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина израиль

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