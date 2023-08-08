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Баскетбол

Игрок сборной Украины порвал крестообразную связку колена

Сергей Павлов не поможет национальной команде в пре-квалификации Олимпиады.
Сегодня, 12:32
Сергей Павлов / ФБУ
Сергей Павлов / ФБУ

Бигмен сборной Украины по баскетболу Сергей Павлов получил серьезную травму и не сможет принять участие в будущих матчах пре-квалификации Олимпийских игр.

В контрольном поединке против Израиля (75:69) игрок порвал крестообразную связку колена.

Как сообщает пресс-служба ФБУ, федерация возьмет на себя все расходы на операцию и восстановление игрока национальной команды.

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Напомним, что сборная Украины проведет матчи пре-квалификации Олимпиады 12-20 августа в Стамбуле. Украинская национальная команда встретится с Турцией, Болгарией и Исландией.

Для выхода в квалификационный турнир нужно стать одной из двух лучших на групповом этапе, а дальше выиграть плей-офф, стартующий с полуфинала. Только победители пре-квалификационных турниров получат места на олимпийском квалификационном турнире.

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