Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады
Главный тренер национальной сборной Украины Виталий Степановский определился с составом команды, которая начнет подготовку к матчам преквалификации Олимпийских игр
Напомним, что поединки пройдут в Стамбуле в следующем месяце. Уже 15 июля подготовку начнут следующие игроки:
- Виталий Зотов
- Александр Ковляр
- Илья Тыртышник
- Иссуф Санон
- Павел Крутоус
- Александр Липовой
- Андрей Войналович
- Вячеслав Бобров
- Игорь Чумаков
- Сергей Павлов
- Вячеслав Петров
- Вячеслав Кравцов
- Артем Пустовой
Кроме того, главный тренер продолжает рассчитывать на баскетболистов, которые находятся в США: Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев и Максим Шульга."Надеюсь, им удастся решить все вопросы по документам и они смогут присоединиться к команде. Что касается Дмитрия Скапинцева, он сейчас играет в Летней лиге и делает все для того, чтобы попытаться получить контракт в клубе НБА".[[// citate]]
Не поможет команде Владимир Герун, желающий залечить свою травму и здоровым подойти к новому сезону. Также из-за травм не могут помочь национальной сборной защитники Илья Сидоров, Денис Лукашов и форвард Иван Ткаченко.
Сборная проведет четыре товарищеских матча накануне преквалификационного турнира против Литвы (29 июля), Швеции (31 июля), Израиля (5 августа) и Нидерландов (7 августа).
В рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии, а встречи с ними будут проходить в Стамбуле.