Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады

Главный тренер национальной сборной Украины Виталий Степановский определился с составом команды, которая начнет подготовку к матчам преквалификации Олимпийских игр

Напомним, что поединки пройдут в Стамбуле в следующем месяце. Уже 15 июля подготовку начнут следующие игроки:

Виталий Зотов

Александр Ковляр

Илья Тыртышник

Иссуф Санон

Павел Крутоус

Александр Липовой

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

Игорь Чумаков

Сергей Павлов

Вячеслав Петров

Вячеслав Кравцов

Артем Пустовой

Кроме того, главный тренер продолжает рассчитывать на баскетболистов, которые находятся в США: Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев и Максим Шульга.

"Надеюсь, им удастся решить все вопросы по документам и они смогут присоединиться к команде. Что касается Дмитрия Скапинцева, он сейчас играет в Летней лиге и делает все для того, чтобы попытаться получить контракт в клубе НБА".[[// citate]]

Не поможет команде Владимир Герун, желающий залечить свою травму и здоровым подойти к новому сезону. Также из-за травм не могут помочь национальной сборной защитники Илья Сидоров, Денис Лукашов и форвард Иван Ткаченко.

Сборная проведет четыре товарищеских матча накануне преквалификационного турнира против Литвы (29 июля), Швеции (31 июля), Израиля (5 августа) и Нидерландов (7 августа).

В рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии, а встречи с ними будут проходить в Стамбуле.