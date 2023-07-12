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Баскетбол

Сборная Украины определилась с составом на сбор перед квалификацией Олимпиады

К турниру будут готовиться 14 игроков.
Сегодня, 13:06
ФБУ
ФБУ

Главный тренер национальной сборной Украины Виталий Степановский определился с составом команды, которая начнет подготовку к матчам преквалификации Олимпийских игр

Напомним, что поединки пройдут в Стамбуле в следующем месяце. Уже 15 июля подготовку начнут следующие игроки:

  • Виталий Зотов
  • Александр Ковляр
  • Илья Тыртышник
  • Иссуф Санон
  • Павел Крутоус
  • Александр Липовой
  • Андрей Войналович
  • Вячеслав Бобров
  • Игорь Чумаков
  • Сергей Павлов
  • Вячеслав Петров
  • Вячеслав Кравцов
  • Артем Пустовой

Кроме того, главный тренер продолжает рассчитывать на баскетболистов, которые находятся в США: Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Дмитрий Скапинцев и Максим Шульга.

"Надеюсь, им удастся решить все вопросы по документам и они смогут присоединиться к команде. Что касается Дмитрия Скапинцева, он сейчас играет в Летней лиге и делает все для того, чтобы попытаться получить контракт в клубе НБА".[[// citate]]

Не поможет команде Владимир Герун, желающий залечить свою травму и здоровым подойти к новому сезону. Также из-за травм не могут помочь национальной сборной защитники Илья Сидоров, Денис Лукашов и форвард Иван Ткаченко.

Сборная проведет четыре товарищеских матча накануне преквалификационного турнира против Литвы (29 июля), Швеции (31 июля), Израиля (5 августа) и Нидерландов (7 августа).

В рамках группового раунда пре-олимпийской квалификации соперниками сборной Украины стали команды Турции, Болгарии и Исландии, а встречи с ними будут проходить в Стамбуле.


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