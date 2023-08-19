Кравцов стал лучшим скорером в истории сборной Украины

Рекорд - единственный положительный момент в прошедшем поединке с Хорватией.

Полуфинальный матч плей-офф пре-квалификации Олимпийских игр-2024 против Хорватии подарил Украине не только разочарование результатом.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, капитан "желто-синих" Вячеслав Кравцов стал обладателем рекорда - центровой стал лучшим скорером в истории сборной Украины.

В матче с хорватами Кравцов набрал 15 очков, которые позволили ему набрать в общей сложности 603 очка в составе национальной сборной и стать новым рекордсменом.

Теперь Вячеслав на 7 баллов опережает в рейтинге легенду украинского баскетбола Сергея Лищука, на счету которого 596 очков. Тройку лидеров с 558 очками замыкает Леонид Яйло.

Напомним, что по ходу встречи с Хорватией Вячеслав Кравцов получил тяжелейшую травму ноги, которая даже может вынудить его завершить карьеру.

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