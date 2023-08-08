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Баскетбол

Игрок сборной Украины: Большое спасибо родителям за такую генетику

В свои 35 лет Вячеслав Кравцов чувствует себя, словно ему на десяток лет меньше.
Вчера, 22:04

В понедельник, 7 августа, сборная Украины провела последний товарищеский матч перед стартом пре-квалификации Олимпийских игр-2024.

"Желто-синие" уступила сборной Нидерландов со счетом 75:76. После матча центровой и капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов сравнил себя нынешнего и 25-летнего, заодно выразив слова благодарности своим родителям.

"Что я могу сказать, очень большое спасибо моим родителям, они дали такую генетику, что я себя одинаково чувствую что в 25, что в 35. То есть, я такой же атлетичный, такой же быстрый и сильный, я держу темп игры и не устаю", - цитирует Кравцова официальный сайт ФБУ.

"Если сравнивать мой последний сезон, я играл в быстрых лигах: и испанской, и тайваньской - очень быстрый баскетбол. Я успевал, и хорошо себя чувствую".

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Напомним, что сборная Украины узнала имена соперников по отбору на Евробаскет-2025.

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