Многогранный талант: Карри выступил на концерте известной рок-группы

Суперзвезда Голден Стэйт Стеф Карри уже доказал, что он считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Теперь же четырехкратный чемпиона НБА доказал, что у него есть другие определенные таланты.

Минувшей ночью в Чейз Центре, домашней арене Уорриорз, прошел концерт известной рок-группы Paramore, который Стеф посетил вместе со своей женой Айишей, сообщает Loudwire.

Каково было удивление фанатов, когда они увидели на сцене Стефа, который исполнил вместе с вокалисткой группы Хейли Уильямс песню "Misery Business".

When you come to a Chase Center concert, you never know who might show up on stage



Paramore's surprise guest is none other than @StephenCurry30 pic.twitter.com/1XykIDOirQ