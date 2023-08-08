Многогранный талант: Карри выступил на концерте известной рок-группы

"Шеф" показал, что он может не только мяч в кольцо бросать.

Суперзвезда Голден Стэйт Стеф Карри уже доказал, что он считается одним из лучших игроков в истории баскетбола.

Теперь же четырехкратный чемпиона НБА доказал, что у него есть другие определенные таланты.

Минувшей ночью в Чейз Центре, домашней арене Уорриорз, прошел концерт известной рок-группы Paramore, который Стеф посетил вместе со своей женой Айишей, сообщает Loudwire.

Каково было удивление фанатов, когда они увидели на сцене Стефа, который исполнил вместе с вокалисткой группы Хейли Уильямс песню "Misery Business".

When you come to a Chase Center concert, you never know who might show up on stage



Paramore's surprise guest is none other than @StephenCurry30 pic.twitter.com/1XykIDOirQ — Chase Center (@ChaseCenter) August 8, 2023

По информации источника, это давняя традиция, когда Уильямс приглашает фанатов или знаменитостей на сцену, чтобы исполнить куплет "Misery Business".

И, как оказалось, Paramore и Карри — давние приятели: "Вы знаете нас и Стефа, мы вернулись на несколько лет назад", — сказала Уильямс.

"Сегодня наше воссоединение. Сегодня вечером мы споем что-нибудь вместе. Слушайте, с того момента, как Стеф возьмет микрофон, это уже не шоу Paramore, это шоу Стефа Карри".

Ранее Стеф Карри рассказал, какое действие баскетболиста на паркете он считает самым слабым.

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