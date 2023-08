Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"

За свои четырнадцать лет в НБА главная звезда Голден Стэйт Стеф Карри научился многому. Сейчас ему уже 35 лет и он сам может многому научить молодое поколение баскетболистов.

Так, во время занятия в своем тренировочном лагере, в котором участвуют лучшие школьные проспекты, 4-кратный чемпион НБА рассказал, что, по его мнению, считается самым слабым решением баскетболиста на площадке.

"Пока вы продолжаете менять позиции, пока вы продолжаете чувствовать, последнее, что мы можем здесь сделать, это попытаться открыться и начать умолять, умолять, умолять получить мяч", - цитирует Стефа ClutchPoints.

"Мне все равно, где ты находишься на площадке — это последнее, что ты можешь сделать. Каждое другое решение является правильным".

"Ставьте заслоны, забегайте вперед и назад, держитесь на расстоянии от мяча. Последнее, что мы можем сделать, это просто попросить мяч. Это самый слабый ход в баскетболе".

"Every other decision is the right one. Screen away, front cut, back cut, space away from the ball. The last thing we can do is just do this. It's the weakest move in basketball."



Stephen Curry explains why begging for the ball is not an option.



(via @UAbasketball) pic.twitter.com/TBeN7q6bVw