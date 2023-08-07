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Баскетбол

Карри рассказал, какое решение баскетболиста он считает "самым слабым"

Совет от "Шефа": никогда не выпрашивайте мяч у партнера.
Сегодня, 15:46
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

За свои четырнадцать лет в НБА главная звезда Голден Стэйт Стеф Карри научился многому. Сейчас ему уже 35 лет и он сам может многому научить молодое поколение баскетболистов.

Так, во время занятия в своем тренировочном лагере, в котором участвуют лучшие школьные проспекты, 4-кратный чемпион НБА рассказал, что, по его мнению, считается самым слабым решением баскетболиста на площадке.

"Пока вы продолжаете менять позиции, пока вы продолжаете чувствовать, последнее, что мы можем здесь сделать, это попытаться открыться и начать умолять, умолять, умолять получить мяч", - цитирует Стефа ClutchPoints.

"Мне все равно, где ты находишься на площадке — это последнее, что ты можешь сделать. Каждое другое решение является правильным".

"Ставьте заслоны, забегайте вперед и назад, держитесь на расстоянии от мяча. Последнее, что мы можем сделать, это просто попросить мяч. Это самый слабый ход в баскетболе".

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Это верный совет от "Шефа", ведь как бы уверенно себя не чувствовал игрок, он всегда должен доверять чутью своих партнеров по команде и их решениям.

К тому же, баскетболист далеко не всегда будет получать мяч, даже если он находится в выгодной позиции, что вполне естественно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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