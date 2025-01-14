Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона

У Габриэля Жезуса может быть разрыв крестов.

В Арсенале встревожены травмой Габриэля Жезуса, пишет ESPN.

Напомним, бразилец получил травму в кубковом матче против Манчестер Юнайтед. Жезус налетел на Бруну Фернандеша и неудачно упал после столкновения.

После первых тестов есть подозрение, что у нападающего разрыв крестообразных связок правого колена. В таком случае до конца сезона бразилец уже не сыграет.

Напомним, что в текущем сезоне Габриэль Жезус провел 17 матчей, в которых отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал близок к подписанию хавбека сборной Испании.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!