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Арсенал, вероятно, потерял форварда до конца сезона

У Габриэля Жезуса может быть разрыв крестов.
Сегодня, 18:57
Габриэль Жезус / Getty Images
Габриэль Жезус / Getty Images

В Арсенале встревожены травмой Габриэля Жезуса, пишет ESPN.

Напомним, бразилец получил травму в кубковом матче против Манчестер Юнайтед. Жезус налетел на Бруну Фернандеша и неудачно упал после столкновения.

После первых тестов есть подозрение, что у нападающего разрыв крестообразных связок правого колена. В таком случае до конца сезона бразилец уже не сыграет.

Напомним, что в текущем сезоне Габриэль Жезус провел 17 матчей, в которых отличился тремя голами.

Ранее также сообщалось, что Арсенал близок к подписанию хавбека сборной Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Габриэль Жезус

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