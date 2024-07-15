Алексис Санчес отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради Европы

Чилиец даже может вернуться в один из своих бывших клубов.

По завершению прошедшего сезона Алексис Санчес покинул Интер и стал свободным агентом.

По информации журналиста Николо Скиры, у 35-летнего форварда были предложения из Саудовской Аравии и Бразилии, однако футболист ответил на них отказом.

Дело в том, что Санчес хочет остаться в Европе, где провел практически всю свою карьеру.

Читай также: Ювентус готов расстаться с участником Евро-2024

Скира также сообщает, что претендентами на игрока считаются Марсель, Удинезе и Лилль. Стоит отметить, что ранее Санчес уже выступал в составе провансальцев и "зебр".

В прошедшем сезоне Алексис Санчес принял участие в 33 матчах Интера во всех турнирах, в которых он отметился 4 голами и 5 ассистами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!