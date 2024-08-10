Удинезе объявил о возвращении именитого форварда

Алексис Санчес подписал контракт с клубом из Удине.

Удинезе объявил о возвращении в клуб Алексиса Санчеса.

Чилийский нападающий вернулся в клуб из Удине спустя 11 лет, перейдя свободным агентом.

Напомним, что Санчес выступал за Удинезе с 2008 по 2011 год, провел 112 матчей, отметившись 21 голом и 20 передачами.

35-летний чилиец провел последний сезон за Интер, а теперь подписал однолетний контракт с Удинезе.

Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.

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