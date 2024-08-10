iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Удинезе объявил о возвращении именитого форварда

Алексис Санчес подписал контракт с клубом из Удине.
Сегодня, 18:15
Алексис Санчес / udinese.it
Алексис Санчес / udinese.it

Удинезе объявил о возвращении в клуб Алексиса Санчеса.

Чилийский нападающий вернулся в клуб из Удине спустя 11 лет, перейдя свободным агентом.

Напомним, что Санчес выступал за Удинезе с 2008 по 2011 год, провел 112 матчей, отметившись 21 голом и 20 передачами.

35-летний чилиец провел последний сезон за Интер, а теперь подписал однолетний контракт с Удинезе.

Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексис Санчес

Статьи по теме

Алексис Санчес отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради Европы Алексис Санчес отказался от переезда в Саудовскую Аравию ради Европы
Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона Интер распрощается с двумя игроками по окончании сезона
Санчес определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру Санчес определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Нападающий Интера получил предложения сразу из нескольких экзотических чемпионатов Нападающий Интера получил предложения сразу из нескольких экзотических чемпионатов
Помочь журналистам

Видео

Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера
Как Хижняк стал триумфатором Олимпиады-2024: полное видео "золотого" боя украинского боксера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, матчи УПЛ, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Европа21:04
Эвертон Миколенко и Рома Довбика разошлись миром в спарринге
Олимпийские игры20:55
Президент МОК заявил, что намерен покинуть свою должность
Лига Чемпионов20:41
Рейнджерс прервал серию без побед накануне ответного матча против Динамо
Европа20:20
Барселона надеется избавиться от Фати до конца трансферного окна
Олимпийские игры20:12
Борьба на Олимпиаде-2024: Мчедлидзе попробует пробиться в бронзовый финал через утешительный раунд
Украина19:59
Колос и Ингулец сыграли в скучную ничью
Европа19:45
По стопам Галлахера: Челси отстранил от тренировок еще двух игроков
Олимпийские игры19:28
Брейкинг на Олимпиаде-2024: Олег Kuzya Кузнецов не сумел пробиться в четвертьфинал
Европа19:14
Манчестер Сити выиграл Суперкубок Англии против Манчестер Юнайтед
Европа19:12
Игрок Ливерпуля пополнит стан Брентфорда Ярмолюка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK