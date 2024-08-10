Удинезе объявил о возвращении именитого форварда
Алексис Санчес подписал контракт с клубом из Удине.
Удинезе объявил о возвращении в клуб Алексиса Санчеса.
Чилийский нападающий вернулся в клуб из Удине спустя 11 лет, перейдя свободным агентом.
Напомним, что Санчес выступал за Удинезе с 2008 по 2011 год, провел 112 матчей, отметившись 21 голом и 20 передачами.
El Niño is back 🤍🖤— Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 10, 2024
⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin #Udinese #Sanchez pic.twitter.com/aS47gi0Rzo
35-летний чилиец провел последний сезон за Интер, а теперь подписал однолетний контракт с Удинезе.
Ранее также сообщалось, что Борнмут подпишет игрока Барселоны.
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