Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны
Хулиан Араухо усилит состав "вишен".
Английский Борнмут усилит правый край обороны.
Как сообщает испанское издание Sport, "вишни" подпишут Хулиана Араухо из Барселоны. Сумма трансфера составит 10 млн евро.
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Детали контракта мексиканского защитника с его будущим клубом пока остаются неизвестными.
Араухо прошлый сезон провел в аренде в Лас-Пальмасе, забив 2 гола за 28 матчей.
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