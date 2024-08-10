Борнмут Забарного подпишет игрока Барселоны

Английский Борнмут усилит правый край обороны.

Как сообщает испанское издание Sport, "вишни" подпишут Хулиана Араухо из Барселоны. Сумма трансфера составит 10 млн евро.

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Детали контракта мексиканского защитника с его будущим клубом пока остаются неизвестными.

Араухо прошлый сезон провел в аренде в Лас-Пальмасе, забив 2 гола за 28 матчей.

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