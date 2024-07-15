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Ювентус готов расстаться с участником Евро-2024

На игрока сборной Сербии уже есть ряд претендентов.
Сегодня, 20:44
Филип Костич / Getty Images
Филип Костич / Getty Images

Сотрудничество Филипа Костича и Ювентуса вскоре может завершиться.

Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний хавбек не входит в планы "старой синьоры" и он готов сменить клуб во время летнего трансферного окна.

По информации источника, на связь с туринцами уже вышли Кристал Пэлас, Атлетико и Фенербахче, которые запросили информацию о сербском футболисте.

Напомним, что Филип Костич выступил на Евро-2024, однако из-за травмы он смог сыграть только в стартовом матче против Англии (0:1).

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В прошедшем сезоне Костич сыграл в 33 матчах Ювентуса во всех турнирах, в которых записал на свой счет три голевые передачи.

Ранее стало известно, что полузащитник Ювентуса этим летом может стать одноклубником Сергея Кривцова и Лионеля Месси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Филип Костич

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