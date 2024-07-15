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Атлетико и Ливерпуль выразили интерес к центрбеку РБ Лейпциг

В составе мерсисайдцев может появиться еще один Мохамед.
Сегодня, 20:26
Мохамед Симакан / Getty Images
Мохамед Симакан / Getty Images

В целях укрепления оборонительной линии Атлетико и Ливерпуль обратили свое внимание на Бундеслигу.

Как сообщает журналист Sky Sports Филипп Хинце, испанский и английский клубы заинтересовались центрбеком РБ Лейпциг Мохамедом Симаканом.

Ни "матрасники", ни мерсисайдцы пока что не делали никаких предложений по 24-летнему французу, но они проявили конкретный интерес.

По информации источника, трансфер Симакана может обойтись в 40-45 миллионов евро.

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Сам игрок будет не против перехода, однако в то же самое время он вполне счастлив в Лейпциге, а потому сейчас он готовится к новому сезону в составе "быков".

В прошедшем сезоне Мохамед Симакан принял участие в 42 матчах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.

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