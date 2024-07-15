Мората согласовал контракт с топ-клубом Италии
Испанец подпишет долгосрочное соглашение.
Нападающий сборной Испании и Атлетико Мадрид Альваро Мората перейдет в Милан.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 31-летний футболист согласовал четырехлетний контракт с итальянцами.
Милан активирует клаусулу Альваро в 13 миллионов евро.
В прошлом сезоне Мората провел 48 игр за Атлетико, забил 21 гол и сделал четыре голевые передачи.
Отметим, что в составе национальной команды испанец выиграл чемпионат Европы-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!