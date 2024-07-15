Мората согласовал контракт с топ-клубом Италии

Нападающий сборной Испании и Атлетико Мадрид Альваро Мората перейдет в Милан.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 31-летний футболист согласовал четырехлетний контракт с итальянцами.

Милан активирует клаусулу Альваро в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мората провел 48 игр за Атлетико, забил 21 гол и сделал четыре голевые передачи.

Отметим, что в составе национальной команды испанец выиграл чемпионат Европы-2024.

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