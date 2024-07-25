Олимпия - Полесье 2:0 результат и обзор матча Лиги конференций 25.07.2024

Житомирский клуб оказался слабее представителя Словении и теперь нужно делать камбэк.

В четверг, 25 июля, состоялся исторический поединок для житомирского Полесья, который провел свой первый матч в еврокубках.

Соперником "волков" был представитель Словении - Олимпия Любляна.

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Победителем противостояния стал словенский клуб. На старте второго тайма Флоруч завершил быструю атаку, пробив в дальний угол.

В компенсированное время Олимпия забила второй мяч, улучшив свои шансы на выход в следующий раунд. Пинто стал автором гола.

В атаке Полесье не смогло показать свои возможности, нанеся десять ударов (два из которых были в створ ворот).

Ответный матч Полесье - Олимпия Любляна пройдет 1 августа.

Статистика матча Лиги конференций Олимпия Любляна - Полесье

Олимпия - Полесье 2:0

Гол: Флоруч, 56, Пинто, 90+2

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 17-10

Удары в створ ворот: 9-2

Угловые: 6-5

Олимпия Любляна: Видовшек - Жорже Силва (Ласицкас, 80), Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба - Флоруч (Пинту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) - Кожич (Н. Мотика, 59).

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес Коста, Крушинский (Козак, 58) - Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко - Будковский (Бристрич, 61).

Предупреждения: Жорже Силва - Сарапий, Будковский, Майсурадзе, Крушинский

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