Олимпия - Полесье 2:0 результат и обзор матча Лиги конференций 25.07.2024
В четверг, 25 июля, состоялся исторический поединок для житомирского Полесья, который провел свой первый матч в еврокубках.
Соперником "волков" был представитель Словении - Олимпия Любляна.
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Победителем противостояния стал словенский клуб. На старте второго тайма Флоруч завершил быструю атаку, пробив в дальний угол.
В компенсированное время Олимпия забила второй мяч, улучшив свои шансы на выход в следующий раунд. Пинто стал автором гола.
В атаке Полесье не смогло показать свои возможности, нанеся десять ударов (два из которых были в створ ворот).
Ответный матч Полесье - Олимпия Любляна пройдет 1 августа.
Статистика матча Лиги конференций Олимпия Любляна - Полесье
Олимпия - Полесье 2:0
Гол: Флоруч, 56, Пинто, 90+2
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 17-10
Удары в створ ворот: 9-2
Угловые: 6-5
Олимпия Любляна: Видовшек - Жорже Силва (Ласицкас, 80), Ратник, Мухамедбегович, Суалехе - Доффо, Агба - Флоруч (Пинту, 63), Баултам (Дурдов, 80), Педро Лукас (Брест, 81) - Кожич (Н. Мотика, 59).
Полесье: Волынец - Майсурадзе (Лукас Тейлор, 57), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес Коста, Крушинский (Козак, 58) - Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко - Будковский (Бристрич, 61).
Предупреждения: Жорже Силва - Сарапий, Будковский, Майсурадзе, Крушинский
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