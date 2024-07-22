Полесье узнало потенциального соперника в квалификации Лиги конференций

Житомиряне сыграют с молдавским или шведским соперником.

Житомирское Полесье узнало возможного соперника в третьем раунде Лиги конференций.

В случае прохода в эту стадию, "волки" сыграют с победителем пары Шериф Тирасполь (Молдова) - Эльфсборг (Швеция).

Чтобы сыграть с одним из этих соперников коллектив Имада Ашура должен сначала пройти словенскую Олимпию Любляна.

Матчи между Полесьем и Олимпией состоятся 25 июля и 3 августа соответственно.

Напомним, ранее своего возможного соперника узнал Днепр-1, который, вероятнее всего, даже не сыграет против Академии Пушкаша.

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