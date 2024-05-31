Легионер Полесья выпустил свой трек

Вингер Полесья Бени Макуана не терял времени во время своего восстановления от травмы полученной зимой.

Конголезец попробовал в себя в новом амплуа, записав свой первый музыкальный трек. Макуана создал песню в коллаборации с исполнителями Vitalii Kaba & KostUa.

Композиция для фанатов житомирского клуба полностью украиноязычная и получила название Одна команда - тысячи сердец.

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Напомним, Макуана перешел в Полесье летом прошлого года за 250 тысяч евро из Монпелье. 21-летний футболист сыграл в 18 матчах до того, как повредил мышцы бедра.

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