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Гендир Полесья рассказал, где команда будет проводить матчи Лиги конференций

Житомирский коллектив будет проводить поединки в Плоцке.
Вчера, 19:30
Владимир Загурский / Суспільне Житомир
Владимир Загурский / Суспільне Житомир

Генеральный директор Полесья Владимир Загурский рассказал о планах житомирского клуба на межсезонье.

По словам функционера, клуб не будет выезжать на зарубежные сборы. Зато, в планах тренироваться на собственной базе.

"Сборы проведем на собственной базе. Не планируем выезжать за границу, а дождемся жеребьевки соперников 19 июня в Лиге конференций. После того, как состоится жеребьевка, поймем, где мы стартуем номинально в домашнем матче", - сказал Загурский в интервью Суспільне Житомир.

Также генеральный директор житомирян сообщил, что домашние матчи в третьем по значению еврокубке клуб будет играть в польском Плоцке на стадионе имени Казимежа Гурского, который вмещает 15 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Полесье по итогам сезона покинет три футболиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье лига конференций

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