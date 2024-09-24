"Никто не может быть выше коллектива": Ашур - о переводе Макуана в дубль Полесья

Тренер не знает, сможет ли рассчитывать на звездного легионера.

Недавно лидер Полесья Бени Макуана был переведен в дубль житомирян за "непрофессионализм". Тренер "волков" Имад Ашур поделился своим мнением по поводу произошедшего:

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"Макуана переведен во вторую команду. Лишь время покажет, как мы будем двигаться дальше. Футбол – это коллективный спорт. Никто не может быть выше коллектива.

Если нападающий не забивает, то это не значит, что он не оказывает влияния. Мы играем с одним нападающим, на него приковано всегда внимание. Мне не важно, кто будет забивать.

Ждем, пока нападающие будут забивать, инсайды будут забивать, на стандартах – защитники. В современном футболе у ​​нападающего, кроме финиша, который очень дорого стоит, также работа без мяча", - цитирует Ашура УПЛ ТВ.

Напомним, сейчас Полесье находится на третьей строчке УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после шести сыгранных матчей.

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