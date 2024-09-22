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Кривбасс и Ворскла поделили очки, Полесье спаслось в игре с ЛНЗ

Команды завершили матчи не только с одинаковым исходом, а еще и с одинаковым счетом.
Сегодня, 20:01
Полесье - ЛНЗ / https://www.instagram.com/fcpolissya
Полесье - ЛНЗ / https://www.instagram.com/fcpolissya

В воскресенье, 22 сентября, в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги прошло несколько матчей.

В одном из них в Кривом Роге сошлись местный Кривбасс и полтавская Ворскла.

Свои голы команды забили на последних минутах первого тайма. Сначала Самсон Иеде подарил гостям лидерство, но в добавленное время Дэниел Соса восстановил паритет, который продержался до финального свистка.

Кривбасс - Ворскла 1:1
Голы: Соса, 45+2 - Иеде, 41.

Кривбасс: Клищук - Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык - Бизимана (Аморозо, 70), Вакулко, Поэ (Задерака, 63), Твердохлеб (Лунев, 63), Микитишин (Понедельник, 83) - Соса.

Ворскла: Исенко - Крупский, Гучек, Черноморец, Пердута - Хрипчук, Скляр (Ндукве, 63), Челядин (Кулаковский, 83) - Кане (Прус, 88), Иеде (Ковталюк, 83), Мякушко (Нестеренко, 63).

Предупреждения: Мякушко, Челядин, Пердута, Кулаковский.

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Чуть позже на футбольное поле в Житомире вышли Полесье и ЛНЗ.

На 34-й минуте поединка арендованный у Шахтера Дмитрий Топалов вывел гостей вперед.

Казалось, что ЛНЗ сможет победить, но за несколько минут до конца основного времени Алексей Гуцуляк спас Полесье от поражения.

Полесье - ЛНЗ 1:1
Голы: Гуцуляк, 88 - Топалов, 34.

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Смоляков, 69), Виалла (Леднев, 88), Чоботенко, Михайличенко - Бабенко, Коста (Мустафаев, 61), Крушинский (Мельниченко, 46) - Гуцуляк, Пайшау (Эрнандес, 61), Назаренко.

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Пасич - Бойко, Ноникашвили, Топалов (Бессала, 68), Яшари, Авагимян (Наумец, 79) - Момо.

Предупреждения: Крушинский, Виалла - Пасич, Путря, Муравский, Бессала.

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