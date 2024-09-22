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Верес спасся на последних минутах в матче с Ингульцом

Мрвальевич со второй попытки смог реализовать важнейший пенальти.
Сегодня, 15:15
Верес - Ингулец / ФК Ингулец
Верес - Ингулец / ФК Ингулец

В воскресенье, 22 сентября, Верес принимал дома Ингулец в рамках 7-го тура УПЛ.

Гости сразу забрали мяч под контроль, однако атаковать петровцы не торопились. К 20-й минуте команды притерлись друг к другу, и Ингулец начал осаду, создавая момент за моментом.

Отличится удалось лишь на 39-й минуте матча, Вовченко классно скинул головой на дальнюю, где Малышу никто не мешал пробить по воротам. И сразу же Виливальд удвоил преимущество Ингульца после подачи штрафного.

Во втором тайме хозяева наконец проснулись, но полностью забрать инициативу не удалось. Ингулец продолжал угрожать воротам, но и Верес наконец начал доходить до ворот соперника.

Наконец на 65-й минуте Клец с третьей попытки сумел пробить по воротам и отыграть один мяч. Но самая жара началась в компенсированное время. Волохатый заработал пенальти в свои ворота на 90+4.

С первым ударом Мрвальевича Паламарчук справился, но арбитр заставил перебивать пенальти, так как кипер ушел с линии. Со второй попытки форвард справился с ударом и спас матч для Вереса.

Статистика матча Верес - Ингулец 7-го тура УПЛ

Верес - Ингулец 2:2
Голы: Клец, 65, Мрвальевич (пенальти), 90+6 - Малыш, 39, Виливальд, 45

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 2 - 7
Удары в створ ворот: 2 - 2
Угловые: 3 - 2
Фолы: 9 - 4

Верес: Кожухарь - Смиян, Вовченко, Гончаренко, Протасевич (Годя, 76) - Яго (Кучеров, 46), Куция (Клец, 46), Луан, Шарай (Дахновский, 46) - Гайдучик (Мрвальевич, 67), Степанюк.

Ингулец: Паламарчук - Малыш, Виливальд, Шершень, Дубилей (Козыренко, 78) - Козак (Сидоренко, 89), Волохатый, Пятов, Белоцерковец (Мысык, 89) - Сад (Пушкарев, 78), Кисленко (Ситало, 67).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Ингулец

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