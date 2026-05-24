Барселона следит за экс-защитником Арсенала

Защитник Порту Якуб Кивиор попал в сферу интересов Барселоны, пишет Diario Sport.

Напомним, что 26-летний поляк провел текущий сезон в аренде в португальском клубе. А около месяца назад Порту решил полностью выкупить игрока.

А уже сейчас Барселона внесла Кивиора в свой шорт-лист, как потенциальную покупку.

Каталонский клуб намерен в летнее трансферное окно подписать нападающего и защитника. Однако именно позиция форварда является приоритетной.

Также издание отмечает, что кроме Кивиора у Барселоны есть и другие варианты, но именно за поляком клуб пристальней всего следил в последнее время.

Ранее также сообщалось, что Реал следит за игроком Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!