Менеджер Усика пояснил, почему он отказался от поясов

Сергей Лапин прокомментировал решение Александра Усика отказаться от чемпионских титулов для Sky Sports.

Менеджер непобеждённого украинца заявил, что Усик не хочет зависеть от обязательных защит поясов или внешних условий.

Всё наше внимание сосредоточено на следующем вызове. Когда Александр почувствует, что пора, он сам примет это решение. Он заслужил право решать, когда и как закрыть эту главу.

Также, по словам Лапина, освобождение титулов это осознанный шаг, который должен оживить супертяжёлый дивизион и дать возможность новым чемпионам проявить себя.

Ранее Хирн раскрыл имя последнего соперника Усика.

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