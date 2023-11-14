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Левандовски и Ямаль уладили конфликт, возникший в матче с Алавесом

Игроки не понимают, почему поднялось столько шума.
Сегодня, 12:20
Левандовски и Ямал / Getty Images
Левандовски и Ямал / Getty Images

Игроки Барселоны Роберт Левандовски и Ламин Ямаль в шоке от того, как завирусилась ситуация на поле в матче с Алавесом (2:1). Об этом сообщает Diario Sport.

После игры футболисты обсудили ситуацию. Оба спортсмена удивлены вниманием со стороны прессы к конфликтам во время матча, так это лишь игровые моменты, не более того.

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Про этом, взаимоотношения между поляком и испанцем сложились весьма тепло. Юный хавбек прислушивается к советам своего партнера по команде на поле и за его пределами.

Напомним, в матче с Алавесом Левандовски отказался пожать руку Ямалю после момента, когда полузащитник не отдал передачу на пустые ворота, а пробил сам. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль

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