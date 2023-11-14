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Левандовски высказался о конфликте с юной звездой Барселоны

Поляк откинул в сторону все слухи.
Сегодня, 09:21
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался касаемо раздуваемого конфликта в СМИ с хавбеком клуба Ламином Ямалем.

"Комментировать особо нечего, это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, то я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, давал советы.

Это нормально. То, что иногда на поле что-то говорят, подсказывают или даже кричат, чтобы было лучше слышно, – это нормально.

Что касается жеста, то это полная случайность, я бы не стал здесь искать скрытый подтекст или второе дно".

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"Испанская пресса живет подобными новостями, ситуациями, которые преувеличиваются или интерпретируются по-своему. Это незначительные вещи, которые не имеют смысла.

Не хочу оправдываться, для меня это очень банальные вещи, не имеющие смысла. Я чувствую себя глупо, даже просто обсуждая это. Не хочу ничего объяснять, потому что объяснять тут нечего. Давайте закроем тему", – сказал поляк в интервью Sport.pl.

Напомним, на протяжении матча против Алавеса (2:1), Роберт выражал недовольство действиями Ямаля на поле. Когда Ламина заменили, то он подал руку Левандовски, однако тот проигнорировал данный жест.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль

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