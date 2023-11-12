Обамеянг - о Барселоне: Лучшие шесть месяцев в моей карьере

Габонец с теплом вспоминает выступления в Испании.

Нападающий Марселя Пьер-Эмерик Обамеянг поделился впечатлениями об игре за Барселону.

"Это было здорово. Лучшие шесть месяцев в моей карьере, думаю".

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"Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и от тренировок. Я даже в выходные приезжал на тренировки. Говорю вам, это было невероятно", – заявил Обамеянг в интервью Amazon Prime.

Напомним, габонец провел за Барселону в общей сложности 24 матча во всех турнирах, забив 13 голов.

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