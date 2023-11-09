В Барселоне определились с судьбой Хави

Хави останется главным тренером Барселоны, несмотря на неудачи в последних матчах. Об этом сообщает ESPN.

Руководство клуба полностью доверяет этому 43-летнему специалисту и не считает уместными разговаривать о его будущем, учитывая его достижения в стане "сине-гранатовых".

Читай также: Хави провел длительную беседу с игроками после поражения от Шахтера

Боссы считают, что сотрудничество с Хави будет долгосрочным, и текущие трудности не подвергают сомнению будущее проекта.

Напомним, в последнем матче Барселона уступила на выезде Шахтеру (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!