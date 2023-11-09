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В Барселоне определились с судьбой Хави

Каталонцы не планируют увольнять наставника.
Сегодня, 18:52
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Хави останется главным тренером Барселоны, несмотря на неудачи в последних матчах. Об этом сообщает ESPN.

Руководство клуба полностью доверяет этому 43-летнему специалисту и не считает уместными разговаривать о его будущем, учитывая его достижения в стане "сине-гранатовых".

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Боссы считают, что сотрудничество с Хави будет долгосрочным, и текущие трудности не подвергают сомнению будущее проекта.

Напомним, в последнем матче Барселона уступила на выезде Шахтеру (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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