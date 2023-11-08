Хави провел длительную беседу с игроками после поражения от Шахтера

Испанец недоволен тем, как выступили его подопечные.

Главный тренер Барселоны Хави провел беседу со своими игроками после поражения от Шахтера (0:1) в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание As.

Испанский специалист общался с футболистами около 45-ти минут, говоря о самоотдаче, после чего дал слово своим подопечным.

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Свое мнение и видение высказали Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Роберт Левандовски и Илкай Гюндоган. Разговор проходил в позитивном ключе, никто ни с кем не выяснял отношения.

Завершилась данная беседа тем, что все участники пришли к общему выводу касаемо улучшения качества игры, а также взяли друг у друга слово, что подобное не повториться.

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