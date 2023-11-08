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"Одна из худших игр за два года": Хави оценил поражение Барселоны от Шахтера

Наставник каталонской команды проанализировал гостевую неудачу в матче Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:58
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал поражение от Шахтера в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Накануне "горняки" одержали минимальную победу 1:0 над каталонцами благодаря голу Даниила Сикана.

"Сейчас мы демонстрируем низкий уровень игры, и это плохо для сезона. Мы провели одну из худших игр за эти два года. Однако ничего не потеряно, но это произошло в неподходящий момент. Нам нужно быть самокритичными. Мы должны быть более динамичными и уверенными в себе. Сейчас нужно перезагрузиться. Во втором тайме нам удалось улучшить нашу игру. Сейчас игрокам нужно восстановиться и набраться уверенности. Очень неприятно, но ничего не потеряно.

Мы должны полагаться на самих себя. Следующая игра будет дома с Порту, и математически мы можем оформить выход в плей-офф. Нам нужно обрести гордость, любовь к себе и восстановить уверенность. У нас небольшой спад. Это больше психологическая проблема, чем игровая".

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"Мы играем неправильно как в атаке, так и в защите. Давление после поражения не такое, каким оно должно быть… Нужно возвращать игроков на прежний уровень. Нам нужно создавать больше моментов. Команда не должна терять уверенность.

В этом матче мы не чувствовали себя комфортно. Шахтер создавал нам проблемы. Это заслуженное поражение. Нужно быть честными, мы сыграли плохо. До сих пор мы хорошо справлялись в других матчах, но это была плохая игра.

Шахтер много работал в обороне. Судаков, Невертон, Сикан... То, что они сделали, заслуживает уважения", - приводит слова Хави Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Барселона (1:0).

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