"Все начинается с обороны": Пушич подвел итоги победы над Барселоной

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился впечатлениями от победы над Барселоной (1:0) в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, его подопечные показали невероятную игру.

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"Прежде всего, я хотел бы поздравить своих игроков. Они проделали отличную работу. Как я говорил, атаковать можно только в том случае, если умеешь защищаться. Все начинается с обороны.

Мы любим атаковать, и сегодня у нас было несколько хороших моментов, но на первом месте все же организация игры. Если вы легко пропускаете на этом уровне, вероятность вашей победы невелика. Мы работали над этим, игроки отреагировали фантастически, я очень этим доволен.

Команда здорово сыграла во всех аспектах. Игроки не выключались ни на секунду. Именно это я и хотел увидеть: смелость и хорошую игру как с мячом, так и без него", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

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