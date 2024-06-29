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Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"

Как оказалось, это была шутка, за которую бельгийской Федерации все же пришлось извиняться.
Вчера, 22:39
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В субботу, 29 июня, после небольшого перерыва вернулся чемпионат Европы-2024.

В рамках 1/8 финала турнира на одном футбольном поле сойдутся сборные Франции и Бельгии. И пока команды готовятся к данному противостоянию, один игрок оказался в эпицентре не самой красивой ситуации.

Как сообщает Daily Mail, хавбек Эвертона и сборной Бельгии Амаду Онана. Футболист записал видео вместе с бельгийским комиком Пабло Андресом.

Комик задавал вопросы, на которые у игрока был только один ответ: "Онана! Амаду Онана!". И первый же вопрос вызвал недоумение: "Кто во время отбора ударит Мбаппе по голени?".

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В итоге бельгийцам пришлось извиняться за это видео.

"Вчера (в пятницу) в социальных сетях было опубликовано видео, в котором Амаду Онана рассказывает об ударе Мбаппе по голени".

"Федерация работает с Пабло Андресом уже несколько лет. То, что было опубликовано в наших сетях, тоже было юмористическим. Мы приносим извинения, если кого-то обидели", - говорится в заявлении бельгийской Федерации футбола.

Поединок между Францией и Бельгией состоится в понедельник, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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