Игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе"

В субботу, 29 июня, после небольшого перерыва вернулся чемпионат Европы-2024.

В рамках 1/8 финала турнира на одном футбольном поле сойдутся сборные Франции и Бельгии. И пока команды готовятся к данному противостоянию, один игрок оказался в эпицентре не самой красивой ситуации.

Как сообщает Daily Mail, хавбек Эвертона и сборной Бельгии Амаду Онана. Футболист записал видео вместе с бельгийским комиком Пабло Андресом.

Комик задавал вопросы, на которые у игрока был только один ответ: "Онана! Амаду Онана!". И первый же вопрос вызвал недоумение: "Кто во время отбора ударит Мбаппе по голени?".

The Belgian FA have had to apologise after a video of Amadou Onana chanting that he will “tackle Kylian Mbappe in the shin” was released by Belgian comedian Pablo Andres pic.twitter.com/inKSDhuewY