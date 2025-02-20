Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий Реала Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов-2024/25.
После гостевой победы 3:2 мадридская команда накануне во втором поединке снова обыграла "горожан" со счетом 3:1, а французский форвард оформил хет-трик.
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В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА Мбаппе опередил полузащитника Бенфики Оркуна Кекчу, вингера ПСВ Ноа Ланга и хавбека ПСЖ Витинью.
1st: Kylian Mbappé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2025
2nd: Orkun Kökçü
3rd: Noa Lang
4th: Vitinha
Mbappé takes Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RA6E3TAm4E
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Манчестер Сити (3:1).
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