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Футбол

Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Своим хет-триком француз принес Реалу победу в ответном матче с Манчестер Сити.
Сегодня, 17:45
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий Реала Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов-2024/25.

После гостевой победы 3:2 мадридская команда накануне во втором поединке снова обыграла "горожан" со счетом 3:1, а французский форвард оформил хет-трик.

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В голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА Мбаппе опередил полузащитника Бенфики Оркуна Кекчу, вингера ПСВ Ноа Ланга и хавбека ПСЖ Витинью.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Реал - Манчестер Сити (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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Видео

Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Хет-трик Мбаппе в обзоре матча Реал - Манчестер Сити в Лиге чемпионов

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Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
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