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Мбаппе вернется в сборную Франции после двух невызовов подряд

Килиан сыграет в мартовских матчах.
Вчера, 23:36
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе вернется в сборную Франции. Об этом сообщил Дидье Дешам.

По словам наставника «Les Bleus», Мбаппе будет вызван на матчи национальной команды в марте.

«Решение принято. Мбаппе будет частью команды на следующих сборах», - сказал Дидье в интервью L`equipe.

Отметим, что Килиана не вызывали в сборную в октябре и ноябре.

Напомним, ранее сообщалось, что Винисиус прокомментировал свое будущее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция Килиан Мбаппе

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