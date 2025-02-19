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Футбол

Антони и Мбаппе претендуют на звание игрока месяца в Ла Лиге

Бразилец мощно стартовал в чемпионате Испании.
Сегодня, 18:58
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Испанская Ла Лига определилась со списком номинантов на награду игрока февраля в чемпионате.

Как сообщает пресс-служба турнира, на звание будут претендовать 5 игроков, которые лучше всего себя проявляли в течение текущего месяца.

В список номинантов, в частности, попали Педри из Барселоны, Ойан Сансет из Атлетика Бильбао и Анте Будимир из Осасуны.

Кроме них кандидатами на награду являются Килиан Мбаппе из Реала и Антони, который трижды подряд становился лучшим игроком матча после перехода в Бетис.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони Ла Лига Килиан Мбаппе

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