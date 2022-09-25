Одноклубник Миколенко продемонстрировал певческий талант
Амаду Онана исполнил кавер на песню, победившую на Евровидении.
Сегодня, 13:27
Международный перерыв заставляет аккаунты сборных в соц.сетях активизироваться.
Так, TikTok сборной Бельгии продемонстрировал талант футболиста местной национальной команды.
Хавбек "красных дьяволов" Амаду Онана исполнил кавер на песню Arcade Дункана Лоуренса
Напомним, Онана перебрался этим летом в Эвертон Виталия Миколенко
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