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Футбол

Одноклубник Миколенко продемонстрировал певческий талант

Амаду Онана исполнил кавер на песню, победившую на Евровидении.
Сегодня, 13:27
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images
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Международный перерыв заставляет аккаунты сборных в соц.сетях активизироваться.

Так, TikTok сборной Бельгии продемонстрировал талант футболиста местной национальной команды.

Хавбек "красных дьяволов" Амаду Онана исполнил кавер на песню Arcade Дункана Лоуренса

Напомним, Онана перебрался этим летом в Эвертон Виталия Миколенко

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол эвертон талант
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