Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен

Украинец минимально превзошел нидерландца.
Сегодня, 10:24       Автор: Валентина Чорноштан
Усик - Верховен / Getty Images

Чемпион мира в сверхтяжёлом весе Александр Усик провёл бой против Рико Верховена, в котором техническим нокаутом победил представителя Нидерландов.

После поединка была опубликована статистика ударов обоих боксёров. За 11 раундов Рико сумел нанести 508 ударов, в то время как Александр - 499.

Также Верховен превосходит по точности ударов: у него 113 точных попаданий, тогда как у Усика - 112. Что касается джебов, то здесь победителем стал украинец.

Александр может похвастаться 23 джебами против 20 у Рико, а вот по силовым ударам впереди снова Верховен 93 против 89.

Ранее стали известны судейские записки боя Усика - Верховена.

