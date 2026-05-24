Опубликована полная статистика ударов боя Усик – Верховен

Чемпион мира в сверхтяжёлом весе Александр Усик провёл бой против Рико Верховена, в котором техническим нокаутом победил представителя Нидерландов.

После поединка была опубликована статистика ударов обоих боксёров. За 11 раундов Рико сумел нанести 508 ударов, в то время как Александр - 499.

Также Верховен превосходит по точности ударов: у него 113 точных попаданий, тогда как у Усика - 112. Что касается джебов, то здесь победителем стал украинец.

Александр может похвастаться 23 джебами против 20 у Рико, а вот по силовым ударам впереди снова Верховен 93 против 89.

